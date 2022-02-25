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Минобороны сообщило об отсутствии потерь в российских вооруженных силах

Минобороны сообщило, что российские войска не понесли потерь на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские вооруженные силы не понесли потерь во время операции по демилитаризации Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения армии Украины преимущественно уклоняются от боя с российской армией, а ожесточенное сопротивление оказывают только бойцы националистических батальонов. Около 200 бойцов таких комбатантов были уничтожены при штурме аэродрома Гостомель в пригороде Киева.

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Конашенков также рассказал, что националисты внедряют своих бойцов в подразделения регулярной армии, чтобы выявлять неблагонадежные элементы.

Ранее в Минобороны назвали полным враньем сообщения украинских СМИ о потере Россией самолетов и бронетехники.

Там также заявили, что руководство Украины использует граждан страны в качестве живого щита.

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Роман Кирьянов
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