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Глава крымского парламента обратился к Украине с предложением

Глава крымского парламента Константинов предложил Украине провести референдум
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: @konstantinov_va

Глава крымского парламента Владимир Константинов обратился к украинским властям с предложением сформировать новую власть и провести референдум с определением реальных границ государства. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Украина должна стать страной антиНАТО, где будут юридически закреплены соблюдение прав национальных общин, а также отказ от националистической идеологии. Кроме того, необходимо судить всех преступников, которые причастны к убийствам в Донбассе журналистов, политиков, несогласных с националистической идеологией, мирных граждан.

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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию антивоенной коалиции. По его словам, он обсудил соответствующий вопрос с лидером Польши Анджеем Дудой и обратился в Бухарестскую девятку.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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Юлия Ямпольская
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