Глава крымского парламента обратился к Украине с предложением

Глава крымского парламента Владимир Константинов обратился к украинским властям с предложением сформировать новую власть и провести референдум с определением реальных границ государства. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Украина должна стать страной антиНАТО, где будут юридически закреплены соблюдение прав национальных общин, а также отказ от националистической идеологии. Кроме того, необходимо судить всех преступников, которые причастны к убийствам в Донбассе журналистов, политиков, несогласных с националистической идеологией, мирных граждан.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию антивоенной коалиции. По его словам, он обсудил соответствующий вопрос с лидером Польши Анджеем Дудой и обратился в Бухарестскую девятку.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.