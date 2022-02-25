СПБ Биржа продолжит работать в обычном режиме

Торговая и расчетно-клиринговая инфраструктура, а также все системы СПБ Биржи функционируют в обычном режиме, подтвердили «Ленте.ру» в пресс-службе организации. Биржа следит за развитием ситуации и находится в постоянном контакте с Банком России, а также участниками рынка для защиты активов и интересов розничных инвесторов.

По мнению экспертов в настоящий момент для российских инвесторов отсутствует какой-либо риск принудительной потери активов, и розничным инвесторам не рекомендуют принимать необдуманных эмоциональных решений, сохранять спокойствие и тщательно продумывать инвестиционную активность.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов признает, что ситуация на рынке нервная, и повышенная эмоциональность в данном случае вполне понятна. «Многие западные инвесторы покинули российский рынок – ряд из них считает, что российские активы токсичны в силу геополитических факторов, поэтому возвращение будет медленным и дозированным. Возможны какие-то точечные истории, но не более. Многие розничные инвесторы, напротив, рвутся в бой, так как считают, что цены упали ниже справедливых расценок, поэтому по принципу Баффета пора задуматься о покупке», — говорит эксперт.

Тем более, как отмечает Сергей Суверов, есть привлекательный фундаментальный фактор в виде двузначной дивидендной доходности некоторых акций в сочетании с их низкой оценкой и ценами на нефть, превысившими 100 долларов за баррель. Все эти обстоятельства создают основу для интереса розничных инвесторов.

«Наверное, выиграют компании, которые используют преимущества слабого рубля и хорошей рыночной конъюнктуры — например, металлургические компании, такие как «Северсталь» и НЛМК, а также экспортеры удобрений, как «Фосагро», не попавшие под санкции, как и металлурги. Теоретически, такие компании могут представлять интерес для инвесторов. В целом, наверное, многие розничные инвесторы будут покупать не только российские, но и международные акции — уровень стресса в России зашкаливает, многие нервно пережили эту ситуацию и могут даже не вернуться на российский рынок, окончательно перейдя на западные рынки. Я думаю, будет больше диверсификации портфелей за счет покупки западных бумаг», — отмечает он.

По словам Суверова, пока не ясно, все ли иностранные инвесторы ушли с рынка — возможно, они продолжат продавать, пока русские инвесторы будут покупать. Говорить о том, что рынок после обвала начнет стабильно расти пока не приходится, отмечает он, потому что многое будет зависеть от развития ситуации на Украине: состоятся ли переговоры в Минске, будут ли новые пакеты санкций, какие будут контрсанкции, целый набор вопросов.

«Что касается бирж, то это очень привлекательный бизнес для инвестирования как на растущем, так и на падающем рынке. Особенно, СПБ Биржа с ее уникальной бизнес-моделью, которая позволяет привлекать ликвидность с международного рынке и совершать сделки по лучшим ценам на мировом рынке и в любом объеме. Важно, что биржи не попали под санкции. Наверное, биржи являются бенефициарами волатильности на рынках, а СПБ Биржа выиграет от того, что большие потоки инвестиций будут направлены в иностранные акции. Так что инвестиции в акции самой биржи — это интересная идея», — резюмирует эксперт.