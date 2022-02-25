Видео со сбитым российским истребителем оказалось фейком

Распространившееся в мессенджере Telegram и соцсети Facebook видео, на котором украинский самолет якобы уничтожает российский истребитель, оказалось недостоверным.

Telegram-канал «УНИАН — новости Украины» украинского информационного агентства УНИАН 25 февраля опубликовал видео с уничтожением одним истребителем другого. Происходящее в ролике комментирует женский голос. «Просто сумасшедшие кадры, на которых МиГ-29 ВВС Украины сбивает истребитель Су-35 [России]», — говорится в публикации. Ролик также опубликовали на официальной странице командования воздушных сил Украины в Facebook .

Однако информация о сбитом российском истребителе не подтвердилась. Пользователь YouTube с ником Comrade_Corb, изначально опубликовавший его, заявил, что кадры были взяты из компьютерной игры Digital Combat Simulator World (DCS) — симулятора боевых действий. Автор написал, что сделал ролик из уважения к «призраку Киева» — летчику-асу вооруженных сил Украины (ВСУ), чье существование также не подтверждалось.

Ранее сообщалось о том, что недостоверным оказалось сообщение об уничтожении российского десанта в Гостомеле. Информацию опроверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам, объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства сообщил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Он также призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.