СКР возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна «СГВ флот»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела Вооруженными силами Украины российского грузового судна «СГВ флот». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«По данным фактам следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений... покушение на убийство двух и более лиц», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в Азовском море два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. На борту одного из судов был пожар. На видеозаписи видны разрушения и повреждения пришвартованного судна и надписи на нем: «СГВ флот» и «Санкт-Петербург». На борту получившего повреждения нефтегруза вспыхнул пожар, а член команды получил серьезное ранение.