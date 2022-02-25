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В России рассказали об устаревших украинских танках

«Российская газета» назвала украинские танки безнадежно устаревшими

Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Технические характеристики украинских танков соответствуют характеристикам 1980-х годов, а большая часть техники не проходила капитальный ремонт. В публикации «Российской газеты» назвали устаревшие украинские танки.

Издание рассказывает, что основным танком украинских военных остается Т-64БВ. Модернизированные версии получили динамическую защиту, которая не может противостоять современным средствам поражения. Базовую модель машины приняли на вооружение в 1976 году.

Также в 2017 году парк Т-64БВ частично модифицировали. Более 200 танков оснастили блоками динамической защиты «Нож» и тепловизором. Помимо модификации 2017 года, Украина располагает танками Т-64Б1, разработанными для африканских заказчиков и Т-64БМ2 с новым двигателем. Семейство танков Т-64 дополняют машины Т-72АВ, Т-72Б1 и советские Т-80БВ с газотурбинными двигателями. Также на базах хранения находятся около 500 танков разных модификаций. В публикации предположили, что эти танки безнадежно устарели и не подлежат восстановлению.

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В сентябре 2021 года пользователь Twitter опубликовал снимок советского танка Объект 476 «Кедр».

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Даниил Иринин
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