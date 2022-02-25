В российский регион придет аномальное тепло

Аномальное потепление, которое будет только нарастать, придет на восточное побережье Чукотки из-за беринговоморского циклона. По данным Гидрометцентра российского региона, в некоторых районах до конца февраля могут произойти необычные скачки температуры воздуха — он прогреется до плюс 5 градусов, сообщает ИА Чукотка.

«Потепление уже началось, — рассказала исполняющая обязанности начальника Гидрометцентра в ФГБУ "Чукотское УГМС" Стасия Давыдова. — 25 февраля в [бухте] Провидения и [заливе] Лаврентия был небольшой дождь. В ближайшие дни, 26, 27 и 28 февраля, потепление на всем восточном побережье будет сопровождаться усилениями ветра до 20 метров в секунду, а также выпадением осадков в виде снега и мокрого снега. В остальных районах Чукотки в эти дни ожидается облачная погода со снегом».

По данным синоптиков, в ряде районов в ближайшие дни средняя температура воздуха днем будет держаться от минус 2 до минус 7 ночью, местами сохранятся морозы от минус 12 днем до минус 17 ночью. Самое сильное потепление наступит на восточном побережье Чукотки. Там будет от 0 до плюс 5. В то же время на севере и западе региона по-прежнему будут морозы — до минус 22-27 градусов.