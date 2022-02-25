На Снуп Догга подали в суд из-за зарезанного на фестивале рэпера

Брат зарезанного на фестивале Once Upon a Time рэпера подал в суд на организаторов мероприятия, среди которых числится музыкант Снуп Догг. Об этом сообщает TMZ.

Родственник зарезанного Drakeo the Ruler считает, что руководство фестиваля не обеспечило необходимый уровень безопасности. Он также заявил, что парк Exposition, где проходил фестиваль, находится в криминальном районе Лос-Анджелеса. Ранее хип-хоп-артисту угрожали.

По словам брата рэпера, на въезде было всего несколько охранников с собаками, которые проверяли не все машины. Когда Drakeo the Ruler приехал на мероприятие, на него напали 50-100 человек. Драка длилась 15 минут, после чего 28-летний исполнитель был смертельно ранен в шею. Это произошло в декабре 2021 года.

Drakeo the Ruler пришла популярность в 2016 году. В общей сложности он выпустил 11 полноценных релизов. Рэпер, известный оригинальным флоу и необычным выбором слов (включая придуманный им самим слэнг) для описания реалий уличной жизни, считался музыкальными критиками одним из главных инноваторов современного хип-хопа Западного побережья США и создателем поджанра, названного самим музыкантом nervous music.