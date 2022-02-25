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Талибы призвали Россию и Украину к миру

«Талибан» призвал стороны конфликта на Украине решить проблемы мирным путем

Фото: Ali Khara / Reuters

Афганские власти призывают стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров и решить возникшие проблемы мирным путем. Об этом написал пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи при правительстве «Талибана» (признан террористическим движением и запрещен в РФ) в своем Twitter.

Отмечается, что талибы пристально следят за ситуацией в Донбассе, где проходит спецоперация России. Они опасаются жертв среди мирных жителей и призывают стороны воздержаться от интенсивных боевых действий.

Кроме того, талибы призвали позаботиться о спасении афганских студентов и мигрантов на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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Елизавета Наумова
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