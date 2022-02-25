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В Москве под окнами жилого дома нашли мертвой следователя МВД

Подполковник МВД выпала из окна пятого этажа и погибла в Москве

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве на 2-й Владимирской улице под окнами жилого дома была найдена мертвой 47-летняя следователь МВД. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным Telegram-канала, подполковник могла выпасть из окна пятого этажа. Подробности случившегося неизвестны. Издание утверждает, что отдел, в котором работала погибшая, был не самым сложным — она занималась фальшивомонетчиками. В органах проработала всю сознательную жизнь.

Telegram-канала Baza утверждает, что предсмертной записки на месте происшествия нет. Женщину экстренно доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского, однако спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в Тульской области тело сотрудницы подразделения по вопросам миграции Куркинского района нашли на дереве около МФЦ, где работала женщина. Предварительно считается, что 40-летняя работница полиции покончила с собой. Она оставила предсмертную записку.

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Леонид Микуляк
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