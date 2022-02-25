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Минобороны России показало сдавшихся украинских солдат

Минобороны России опубликовало видео со сложившими оружие украинскими военными

Министерство обороны России опубликовало видео с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившими оружие. Кадры появились в Telegram-канале SHOT.

Один из военных объясняет, что решил сдаться в плен, чтобы спасти «ребят, которые только-только приходили в батальон». Другой солдат, представившийся бойцом 53-й бригады, призвал сослуживцев сложить оружие, «и мы останемся все живые и разойдемся по домам в скором времени».

Ранее Минобороны сообщило, что около 150 военнослужащих различных украинских силовых ведомств сдались в плен с начала российской военной операции по демилитаризации Украины. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в районе Николаевска сдались 11 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 36 морских пехотинцев запросили коридор у командования народной милиции ДНР.

Варвара Кошечкина
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