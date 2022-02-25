Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин назвал главные ошибки Зеленского на посту президента Украины

Володин заявил, что Зеленский на посту президента Украины во всем ориентируется на Запад

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Владимир Зеленский на посту президента Украины вместо проведения независимой политики во всем ориентируется на Запад, он отказался от прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этих главных ошибках украинского лидера рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский стал рассуждать о воссоздании ядерного арсенала Украины, заметил председатель Госдумы.

«Не бывает политиков молодых и старых, есть опытные — и неопытные, есть ответственные — и безответственные», — подчеркнул Володин.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
Вчера
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
Вчера

По его мнению, Вашингтон делает ставку именно на безответственных политиках. Зеленский — актер, игравший президента в фильме, напомнил Володин.

Однако в реальности, по словам спикера Госдумы, для действующего президента Украины все оказалось намного сложнее.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Макрон пообещал Украине помощь в размере 1,2 миллиарда евро и военную технику
ФСБ задержала при получении взятки начальника отдела ГИБДД на Сахалине
Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной
Москвич рассказал о решении переехать из столицы в Нью-Джерси
Володин назвал главные ошибки Зеленского на посту президента Украины
Названо средство для крепкого сна даже после чашки кофе
В Абу-Даби представили систему связи 5G для военных
Россия пообещала ответить на санкции Японии
Анкара указала на право России вернуть флот при закрытии турецких проливов
В Совфеде процитировали басню Крылова в ответ на угрозы Британии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.