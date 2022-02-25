Володин назвал главные ошибки Зеленского на посту президента Украины

Владимир Зеленский на посту президента Украины вместо проведения независимой политики во всем ориентируется на Запад, он отказался от прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этих главных ошибках украинского лидера рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский стал рассуждать о воссоздании ядерного арсенала Украины, заметил председатель Госдумы.

«Не бывает политиков молодых и старых, есть опытные — и неопытные, есть ответственные — и безответственные», — подчеркнул Володин.

По его мнению, Вашингтон делает ставку именно на безответственных политиках. Зеленский — актер, игравший президента в фильме, напомнил Володин.

Однако в реальности, по словам спикера Госдумы, для действующего президента Украины все оказалось намного сложнее.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.