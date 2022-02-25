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Зеленский останется в Киеве

Офис президента Украины: Зеленский останется в Киеве, чтобы показать стойкость народа

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский останется в Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на советника офиса главы республики Михаила Подоляка.

Советник отметил, что Зеленский остается в столице страны, потому что «должен показать, что такое стойкость украинского народа».

Ранее Подоляк заявлял, что Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности. Подоляк сослался на недавнее обращение Зеленского и напомнил, что тот указал на неготовность европейских стран поддержать Киев и увидеть его в НАТО.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Антон Похиляк
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