Австралия примет список санкций в отношении членов правительства Белоруссии

Власти Австралии заявили о работе над пакетом санкций в отношении ряда сотрудников правительства Белоруссии из-за ситуации на Украине, рассказал министр иностранных дел страны Марис Пейн, пишет ТАСС.

Пейн напомнил, что недавно Австралия ввела второй пакет антироссийских санкций. Администрация также пообещала, что примет перечень ограничений в отношении ключевых фигур (членов) в белорусском правительстве, которые участвовали в спецоперации России в Донбассе.

Пейн добавил, что произошедшее на Украине является грубым нарушением международного права. По его словам, это игнорирование устава ООН и «самое вопиющее» нарушение суверенитета и территориальной целостности за последние десятилетия.

«Вина за произошедшее лежит, в том числе и на белорусских официальных лицах, поддержавших российскую спецоперацию и "оказавших помощь в организации вторжения"», — уточнил он.

Донбасс ранее заявил, что вынужден терпеть геноцид. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки и обратился к президенту России с просьбой признать независимость республики. Началась военная операция для защиты Донбасса.