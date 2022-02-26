Латвия и Литва запретили российским самолетам летать над своей территорией

Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в одной из российских авиакомпаний рассказал агентству, что было разослано соответствующее извещение летному составу NOTAM. Полеты будут прекращены с полуночи 27 февраля.

Ранее такое же решение приняла Эстония. Министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас заявил, что Эстония поддержала инициативу Польши и запретила всем российским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Ранее, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.