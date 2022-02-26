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Эстония закроет воздушное пространство для российских самолетов

Министр экономики Эстонии заявил о закрытии воздушного пространства для самолетов России

Фото: Shutterstock

В Эстонии закроют воздушное пространство для российских самолетов. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас, передает ТАСС.

По его словам, Эстония поддержала инициативу Польши и запретила всем российским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством страны.

Ранее сообщалось, что Болгария закроет воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. «Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгария, включая воздушное пространство над территориальными водами», — гласит сообщение Минтранса страны.

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Мария Рубникович
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