Финансист спрогнозировал будущее криптовалюты

Коммерческий директор Choise.com и Crypterium Андрей Дьяконов в интервью РИА Новости рассказал, каким станет будущее криптовалюты.

Дьяконов спрогнозировал будущее криптовалюты и назвал ее возможной альтернативой традиционным деньгам. «Насколько встроится это в систему международных расчётов и торговли, покажет время», — отметил он.

Финансист также заявил, что Россия может стать криптовалютным мировым центром, поскольку она обладает необходимыми для этого знаниями, возможностями и технологиями создания этого продукта. Однако трудно предположить, когда этот сценарий воплотится в жизнь, поскольку предложенные Минфином и Центробанком концепции криптовалют не отражают текущую ситуацию.

«Если стоит задача перевести часть международных взаиморасчетов в "новую валюту", то нужно понимать, что в случае если данный инструмент будет приобретать масштаб, то санкционные меры со стороны Запада могут коснуться и его. И мы можем увидеть очередные запретительные меры международного характера», — объяснил он.

По мнению Дьяконова, Китай как крупнейший деловой партнер России пока не готов перейти на торговлю криптовалютой. Однако он предположил, что страна начнет использовать цифровой юань. «Тут мы видим большие перспективы для создания новых синтетических продуктов, которые станут точкой роста для экономики», — заключил он.

Ранее Минфин внес в правительство законопроект о легализации криптовалют. Согласно документу, россияне получат право легально инвестировать в криптовалюту до 600 тысяч рублей ежегодно. Однако для этого потребуется пройти специальное тестирование.