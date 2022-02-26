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Россиян предупредили о торгующих «местами» в детских садах мошенниках

«Известия»: мошенники продают россиянам фальшивые «места» в более удобные детские сады

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Россиян предупредили о торгующих «местами» в детских садах мошенниках. Как сообщают «Известия», аферисты предлагают за деньги путевки на перевод детей в более удобные учреждения.

Один из таких случаев произошел в Улан-Удэ. Женщина отдала злоумышленнику 8,5 тысячи рублей, но никакого места в садике для обмена не оказалось. Аналогичные предложения получали жители Ижевска и Екатеринбурга, там цена достигала 20-30 тысяч рублей.

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В социальных сетях существуют сообщества по обмену детскими садами, где ищут своих жертв обманщики. Они обещают воспользоваться якобы наличествующими «связями» в отделах образования, предлагают совершить звонок фальшивой «заведующей», после чего родители пишут отказ от старого места и остаются вообще без зачисления в дошкольное учреждение.

Издание напоминает, что каждому ребенку в России гарантируется место в муниципальном детском саду рядом с домом. Процесс зачисления регулируется приказом Минпросвещения России № 236. Заявление на очередь можно подать на «Госуслугах». При наличии свободных мест родителям приходит направление, можно выбрать несколько подходящих учреждений.

Юрист Лариса Феттер пояснила, родители могут обменяться местами для детей одного возраста, это происходит официально через управление образования. «Покупка места в детском саду незаконна и невозможна, учет желающих — электронный и условно открытый для очередников. То есть можно посмотреть, сколько человек до вас и какие у них льготы», — подчеркнула специалист.

Эксперт напомнила, что торговля несуществующими местами может расцениваться как мошенничество или как должностное преступление, если его совершает сотрудник управления образования.

Ранее исследование Райффайзенбанка выяснило, что люди, ежедневно испытывающие стресс, чаще отдают деньги мошенникам. Около 30 процентов россиян заявили, что в состоянии стресса часто принимают решения в отношении денег, по рабочим вопросам, в отношении семьи или личной жизни.

Марина Совина
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