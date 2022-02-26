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Нидерланды отправят Украине противотанковое оружие немецкого производства

ФРГ разрешила Нидерландам отправить Украине 400 единиц противотанкового оружия

Фото: krainian Armed Forces General Staff / Reuters

ФРГ одобрила отправку на Украину 400 единиц противотанкового оружия из Нидерландов. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

До этого Германия не разрешала поставлять оружие немецкого производства украинским военным. После обострения ситуации на Украине правительство ФРГ одобрило лишь отправку пяти тысяч касок.

Ранее Зеленский анонсировал выделение «значительной» помощи Украине. Он сказал, что побеседовал и договорился о поддержке с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Нидерландов Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с американским лидером Джо Байденом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

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Елизавета Новикова
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