Рогозин обозначил новый срок службы МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский Космос» обозначил новый срок службы Международной космической станции (МКС).

«Думаю, МКС сможет работать на орбите до 2028 года, не дольше. Однако, повторюсь, решение о сроках эксплуатации российского сегмента мы будем принимать исходя прежде всего из технических ограничений. Соответственно, на этот срок нам и нужно ориентировать создание и запуск первых модулей новой станции», — заявил руководитель.

По его словам, какое-то время МКС и планируемая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будут эксплуатироваться параллельно. «Окончательное решение по РОСС, с которой мы связываем будущее российской пилотируемой космонавтики, в том числе как перевалочного пункта на пути к Луне, будет принято после завершения эскизного проектирования станции», — уточнил менеджер.

В ноябре 2021 года исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что в 2022 году начнется эскизное проектирование РОСС.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия может к 2025 году выйти из проекта МКС и начнет работу над РОСС.