В Совфеде заявили об исчерпании Западом санкционных инструментов
Санкции против руководства России говорят, что Запад исчерпал свой санкционный инструментарий. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«То, что ряд стран Запада в санкционном угаре перешли к эффектным, но, как они и сами признают, символическим жестам, говорит о том, что их санкционный инструментарий исчерпан», — указал политик.
Ранее Европейский союз (ЕС) принял второй пакет санкций, в который вошли государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, а также предприятия российского военно-промышленного комплекса и ограничения, касающиеся визового режима. Решение было принято на фоне начала Россией военной операции по защите Донбасса. Отмечается, что речь идет о заморозке активов, при этом, каких именно, не уточняется.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.