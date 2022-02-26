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Лукашенко и Макрон поговорили по телефону

Разговор президента Белоруссии Лукашенко и президента Франции Макрона идет больше часа
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его французский коллега Эммануэль Макрон поговорили по телефону. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Больше часа идет разговор президентов Беларуси и Франции», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что западные военные отошли от границ республики. Это произошло после его заявления о том, что Минск не позволит стрелять русским в спину и пройти через территорию страны. Он подчеркнул, что таким образом происходит и защита рубежей.

Марина Совина
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