Лукашенко и Макрон поговорили по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его французский коллега Эммануэль Макрон поговорили по телефону. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Больше часа идет разговор президентов Беларуси и Франции», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что западные военные отошли от границ республики. Это произошло после его заявления о том, что Минск не позволит стрелять русским в спину и пройти через территорию страны. Он подчеркнул, что таким образом происходит и защита рубежей.