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Украинская армия покинула без боя еще один населенный пункт

Вооруженные силы Украины без боя покинули Станицу Луганскую

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили свои позиции и без боя покинули населенный пункт Станица Луганская. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные Народной милиции ЛНР.

Военнослужащие ЛНР вошли в поселок утром, 26 февраля, однако не встретили никакого сопротивления.

«Первые граждане со стороны украинского пункта пропуска, они рассказали нам, что в Станице уже никого нет, и мы спокойно зашли», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска заняли без сопротивления еще один украинский город. Речь идет о Мелитополе, который расположен в Запорожской области. Как утверждает Минобороны, отдельные жители встречали солдат с красными флагами.

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Алевтина Запольская
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