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Медведев рассказал о последствиях введенных против России санкций

Медведев заявил, что санкции могут прервать диалог по стратегической стабильности

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введенные против России санкции могут стать поводом для пересмотра всех отношений с государствами, которые их ввели. Об этом он рассказал на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Говоря о последствиях санкций, Медведев подчеркнул, что это может прервать диалог по стратегической стабильности и привести к отказу от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

«Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами?», — написал Медведев.

26 февраля стало известно, что США ввели санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России, включая министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В заявлении Минфина Америки говорилось, что таким образом США с союзниками и партнерами дали «решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину».

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Мария Рубникович
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