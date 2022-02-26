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Медведев заявил о симметричном ответе на арест денег россиян за рубежом

Замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия арестует средства иностранцев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва симметрично ответит на арест денег граждан и российских компаний за рубежом. Слова политика цитирует РИА Новости.

«А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу», — подчеркнул он.

При этом Медведев не исключил национализацию имущества лиц, которые имеют регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, в ответ на новые санкции против Москвы.

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Варвара Кошечкина
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