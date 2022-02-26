Медведев заявил о симметричном ответе на арест денег россиян за рубежом
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия арестует средства иностранцев
Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва симметрично ответит на арест денег граждан и российских компаний за рубежом. Слова политика цитирует РИА Новости.
«А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу», — подчеркнул он.
При этом Медведев не исключил национализацию имущества лиц, которые имеют регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, в ответ на новые санкции против Москвы.