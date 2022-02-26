Постпред России при ООН спрогнозировал скорую демилитаризацию Украины

Задачи по денацификации и демилитаризации Украины в скором времени будут выполнены, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Москва проводит специальную военную операцию для защиты Донбасса. «Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом», — отметил он. Политик добавил, что цель России — достижение на Украине денацификации и демилитаризации. «Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу», — спрогнозировал он. По его мнению, жители страны смогут жить в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил, что Москва начинает специальную операцию по защите Донбасса.