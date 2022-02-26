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Постпред России при ООН спрогнозировал скорую демилитаризацию Украины

Постпред России при ООН Небензя: задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Задачи по денацификации и демилитаризации Украины в скором времени будут выполнены, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Москва проводит специальную военную операцию для защиты Донбасса. «Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом», — отметил он. Политик добавил, что цель России — достижение на Украине денацификации и демилитаризации. «Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу», — спрогнозировал он. По его мнению, жители страны смогут жить в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.

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Марина Совина
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