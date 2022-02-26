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США захотели надавить на Евросоюз для отключения России от SWIFT

Bloomberg: США всерьез взялись за реализацию плана по отключению России от SWIFT

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Администрация США всерьез взялась за реализацию плана по отключению России от межбанковской системы SWIFT. Ради достижения своей цели Вашингтон хочет надавить на руководство Евросоюза (ЕС), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящее время данные инициативы якобы проходят согласование с Федеральной резервной системой (ФРС) США. При этом финальное решение по вопросу реализации антироссийского плана пока не принято.

Ранее Европейский союз внес в санкционные списки зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников. Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Марина Совина
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