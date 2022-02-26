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Польша выступила за ускоренное принятие Украины в Евросоюз

Президент Польши Дуда заявил, что Варшава выступает за ускоренное принятие Украины в ЕС

Фото: Globallookpress.com

Польша выступает за ускоренное принятие Украины в Европейский союз (ЕС) и предоставление Киеву доступа к европейским средствам. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС на восстановление. Украина это заслужила», — написал политик.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настал момент, чтобы раз и навсегда закрыть давнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Зеленский отметил, что обсудил дальнейшую помощь Украине с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

26 февраля о возможной поддержке Киева рассказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она заявила, что конфликт на Украине оказывает серьезное экономическое воздействие на страну и он будет усугубляться по мере его продолжения. Сейчас МВФ обсуждает возможность помощи Киеву.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Вскоре в столицах европейских городов начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза и НАТО ввели санкции против России и части ее руководства.

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Анжелика Бережная
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