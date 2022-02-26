Оценены последствия возможного ограничения поставок российской нефти для Европы

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач оценил последствия возможного ограничения поставок российской нефти для Европы. Он выразил мнение, что подобные попытки станут чувствительными для Европейского союза, передает РИА Новости.

«Кто-то, может быть, и хотел бы превратить Россию во второй Иран. Но при всем уважении к Исламской республике масштаб другой и политически, и стратегически, и по доле рынка. Хотя попытки, без сомнения, будут предприняты», — отметил эксперт.

Гривач добавил, что санкции против поставок российских энергоресурсов не вводятся, поскольку Европа не заинтересована в этом. Он заключил, что страны Евросоюза зависят от Москвы в этом плане, поэтому тема является крайне чувствительно, практически критической.

Ранее стало известно, что США не планируют вводить ограничения против российского нефтяного сектора. Советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Вашингтон отказался от этого решения, поскольку обеспокоился возможным скачком цен на энергоносители из-за введения санкций против российской нефтяной отрасли.

