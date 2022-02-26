Депутат Госдумы предрек бегство Зеленского с Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский может в скором времени получить от Запада статус «президента в изгнании». Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился зампред комитета Государственной Думы по делам содружества независимых государств, депутат Константин Затулин.

Политик предрек бегство украинского президента в западные страны. «Как политическая фигура он приговорен. Зеленский в определенном смысле необходим Западу на будущее, чтобы подчеркнуть, что именно это законный президент, который избран населением Украины», — заявил он, отметив, что это важный ресурс для восстановления дееспособности «антироссийской Украины в борьбе с условно пророссийской Украиной».

Зеленский в субботу, 26 февраля, опубликовал новое видеообращение к народу, выступив с улицы Банковой в Киеве, которая расположена рядом с офисом главы государства, и подтвердил, что все еще находится в украинской столице.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.