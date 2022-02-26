Пушилин заявил о не выпускающих жителей Мариуполя из города ВСУ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выпускают жителей Мариуполя из города. Его слова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» передает ТАСС.

По словам Пушилина, из-за того, что жителей не выпускают из города, операция в Мариуполе будет очень непростая. «Их, кстати, практически взяли в заложники», — добавил он.

Кроме того, усложняет обстановку то, что в местах проведения операции находится большое количество националистов. Они «очень серьезно и плотно закрепились», подчеркнул Пушилин. По его словам, они выгоняют людей из жилых домов и квартир, а после делают там огневые точки.

Ранее Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР выйдут на границы Донецкой области в течение нескольких дней.