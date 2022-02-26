Пентагон опроверг помощь Украине на острове Змеиный

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг помощь Украине на острове Змеиный. Об этом он написал в Twitter.

«Утверждения России о том, что Соединенные Штаты каким-либо образом были причастны к украинским военно-морским операциям у острова Змеиный, являются ложными», — заявил он. Кирби добавил, что американская сторона не оказывала украинским силам и какой-либо другой поддержки.

Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, 82 украинских военнослужащих сдались подразделению российских вооруженных сил в районе острова Змеиный.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.