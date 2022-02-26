В ДНР перехватили две ракеты ТРК «Точка-У»

Силы противовоздушной обороны Донецкой народной республики (ДНР) перехватили две ракеты ТРК «Точка-У», пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Штаба территориальной обороны ДНР.

Из-за ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. При этом бомба не сработала.

В четверг, 24 февраля, Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». По словам Путина, целью происходящего является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.