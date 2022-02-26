Власти Словении закроют воздушное пространство для российских самолетов

Власти Словении решили закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт правительство страны в Twitter.

«Правительство приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве Республики Словения воздушным судам, зарегистрированным в Российской Федерации, и операторам со штаб-квартирами в Российской Федерации, которым компетентный орган Российской Федерации выдал лицензию», — сказано в публикации.

По данным ТАСС, 25 февраля Словения упростила силам НАТО использование воздушного пространства страны для совершения полетов при развертывании подразделений на востоке Европы.

Ранее сообщалось, что Болгария закроет воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.