Нидерланды отправят Украине 200 ПЗРК Stinger

Нидерланды в ближайшее время направят Украине 200 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра в письме к национальному парламенту, передает ТАСС.

По словам главы МИД, такое решение было принято в ответ на запрос со стороны Киева. «Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами», — говорится в тексте письма.

Министр также указал, что на прошлой неделе королевство уже направляло Украине военную помощь, в том числе снайперские винтовки, бронежилеты и каски. Он добавил, что сейчас Амстердам испытывает сложности с логистикой, но стремится исправить эту ситуацию как можно скорее.

Ранее стало известно, что Нидерланды призвали руководство Евросоюза ввести санкции против президента России Владимира Путина. «Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему», — пояснял премьер-министр страны Марк Рютте.