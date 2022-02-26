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На Украине остановили Шебелинский НПЗ

Персонал Шебелинского НПЗ эвакуировали после остановки на Украине

Фото: ugv.com.ua

На Украине остановлена работа Шебелинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Как передает ТАСС со ссылкой на заявление компании «Нафтогаз Украины», данное решение было принято по соображениям безопасности.

Отмечается, что после остановки работы завода был эвакуирован персонал. Работу на объекте, расположенном в Харьковской области Украины, планируется возобновить после стабилизации ситуации, отметили в «Нафтогазе Украины».

Шебелинский НПЗ работает с 1960 года. Он является одним из двух ныне действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине и основным активом государственной «Укргаздобычи». В 2020 года общий объем переработки составил свыше 440 тысяч тонн сырья. Более 90 процентов сырья, поступающего в обработку — собственной добычи. Объем выпуска готовой продукции для потребителей составил: 140 тысяч тонн бензинов, 75 тысяч тонн дизтоплива, 144 тонн сжиженного газа.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

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Варвара Кошечкина
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