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Небензя заявил о скорой возможности украинцев самостоятельно решать свою судьбу

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Россия не воюет с Украиной и ее народом
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: РИА Новости

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, отметил, что Россия не воюет ни с Украиной, ни с ее жителями. По его словам целью спецоперации в Донбассе является исключительно защита жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть: мы не ведем войну с Украиной и украинским народом. Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», — заявил постпред.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о «новой значительной помощи». Он уточнил, что вечером в пятницу, 25 февраля, побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Нидерландов Марком Рютте, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, американским лидером Джо Байденом.

Марина Совина
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