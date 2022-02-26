Германия отключит свой телескоп на «Спектре-РГ»

Власти Германии отключат телескоп на построенной совместной с Россией космической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Данная обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами. По словам Рогозина, германская сторона получила указание отключить телескоп, которым она управляет. Глава «Роскосмоса» также отметил, что для немецких специалистов это стало сильным ударом.

Космический аппарат «Спектр-РГ» был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Его астрофизическая обсерватория предназначена для проведения обзора всего неба в рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра.