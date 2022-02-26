В работе Twitter, Facebook и Instagram произошли сбои

Социальные сети Twitter, Facebook и Instagram работают со сбоями. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает РИА Новости.

Проблемы в работе Twitter, по данным портала Downdetector, начались с 12 часов дня. Российские пользователи не могли зайти в мобильное приложение и на сайт соцсети, большинство жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Facebook и Instagram также загружались с перебоями.

Ранее Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России в связи с решением Генеральной прокуратуры страны. Накануне ведомство потребовало снять ограничения с аккаунтов российских СМИ и объяснить их причину, однако это обращение были проигнорировано.

24 февраля сообщалось о сбое в работе мессенджера Telegram. Большинство оставивших жалобы сообщили о неполадках с подключением сервера. Юзеры также отметили проблемы с получением сообщений и с работой приложения. Позже основатель мессенджера Павел Дуров объяснил неполадки беспрецедентной нагрузкой, с которой столкнулся европейский кластер Telegram из-за военной операции России в Донбассе.