В Минобороны рассказали о действиях украинских нацбатальонов при отступлении

Украинские националистические батальоны при отступлении с мест боев в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) взрывают подстанции и мосты. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки», — рассказал он.

Ранее в Минобороны отчитались, что российские Вооруженные силы уничтожили 821 объект военной инфраструктуры на территории Украины. Удары в течение минувшей ночи наносились высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования. В результате поражены 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 48 радиолокационных станций, а также 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса».

