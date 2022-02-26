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В Минобороны рассказали о действиях украинских нацбатальонов при отступлении

В Минобороны заявили, что нацбатальоны Украины при отступлении взрывают мосты через реки

Фото: Shutterstock

Украинские националистические батальоны при отступлении с мест боев в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) взрывают подстанции и мосты. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки», — рассказал он.

Ранее в Минобороны отчитались, что российские Вооруженные силы уничтожили 821 объект военной инфраструктуры на территории Украины. Удары в течение минувшей ночи наносились высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования. В результате поражены 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 48 радиолокационных станций, а также 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса».

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Виктория Кондратьева
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