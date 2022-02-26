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Песков заявил о продолжении военной операции в Донбассе после раздумий Киева

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отказе Украины проводить переговоры с Россией

Фото: Globallookpress.com

Украина отказалась проводить с Россией переговоры, в связи с чем российские военные продолжили передвижение в рамках военной операции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в пятницу, 25 февраля, президент Владимир Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск в связи с ожиданием переговоров с руководством Украины. При этом в ряде населенных пунктов боевые действия продолжились.

«Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали автомобили и грузовики с ударными средствами. Поскольку украинская сторона отказалась от переговоров, днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — пояснил Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил об отказе Киева от переговоров с Москвой, поскольку его не устроили условия. Арестович добавил, что мирные переговоры могут быть проведены на условиях Киева.

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Варвара Кошечкина
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