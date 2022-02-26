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На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией

Советник главы офиса Зеленского заявил, что Киев не устроили условия переговоров с Москвой

Фото: страница Михаила Подоляка в Facebook

Киев отказался от переговоров с Москвой, поскольку его не устроили условия. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает РИА Новости.

«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции», — заявил он. При этом подробности о том, какие именно условия предложила Россия, он не привел.

Арестович также добавил, что Украина передала сигнал России о том, что условия мирного договора могут быть возможны на условиях Киева.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, после чего Киев начал вести консультации с Москвой о времени и месте переговоров. Как заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров, Украина готова говорить о прекращении огня и мире.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

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Варвара Кошечкина
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