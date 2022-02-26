Специалисты Минобороны начали расчищать Северо-Крымский канал

Российские военнослужащие начали расчистку русла Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины для устранения водной блокады Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что специалисты Минобороны также приступили к восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.

Сейчас гидротехнический узел взят под охрану.

Дамбу на Северо-Крымском канале, которая перекрывала вводу для Крыма, российские военные ликвидировали ранее 26 февраля. Информацию об этом подтвердил глава республики Сергей Аксенов.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.