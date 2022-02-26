Перекрывавшую воду для Крыма дамбу взорвали

Российские военные ликвидировали дамбу на Северо-Крымском канале, которая перекрывала вводу для Крыма. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть, как на гидротехническом сооружении, построенном в Херсонской области на Украине в 2014 году, происходит мощный взрыв, после чего в небе появляются клубы черного густого дыма.