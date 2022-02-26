ВТБ выдали лицензию на работу в Великобритании на 30 дней

В Министерстве финансов Великобритании заявили, что попавший под санкции банк ВТБ получил от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) генеральную лицензию на работу на 30 дней. В течение этого срока банку разрешено проводить необходимые операции до сворачивания своей деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ», — сказано в сообщении.

Ранее Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки сообщили о бесперебойной работе всего финансового рынка на фоне сведений о новых санкциях. В кредитных организациях подчеркнули, что каждая из них продолжает обслуживать и поддерживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти нестабильный период спокойно.