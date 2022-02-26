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Раскрыты подробности российской спецоперации на острове Змеиный

В Минобороны сообщили об атаке ВМС Украины во время спецоперации в районе острова Змеиный

Фото: Wikipedia

Во время эвакуации российскими военными сдавшихся в плен украинских пограничников с острова Змеиный, корабли Черноморского флота пытались атаковать 16 катеров военно-морских сил Украины. Подробности спецоперации «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что целью атаки была месть военнослужащим Украины, которые сдали оружие, и обвинение России в уничтожении пленных. При этом часть атакующих катеров действовала под прикрытием гражданских судов.

В Минобороны уточнили, что в ходе морского боя были уничтожены шесть катеров ВМС Украины. При этом никто из 82 сдавшихся украинских военных не пострадал.

Мария Рубникович
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