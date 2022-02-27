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Малышева оценила опасность бессимптомных носителей COVID-19

Врач Малышева заявила о минимальном риске заражения COVID-19 от бессимптомных носителей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева оценила опасность бессимптомных носителей COVID-19. В посте, опубликованном в пятницу, 25 февраля, в Instagram, она отметила, что риск заражения от таких людей минимален.

Телеведущая заявила, что бессимптомными носителями коронавируса называют тех, кто не болеет, но имеет положительный ПЦР-тест. По словам Малышевой, с точки зрения науки такие люди практически безопасны, потому что концентрация вируса в выдыхаемом ими воздухе слишком мала, чтобы заразить кого-либо. Также она рассказала, что положительный ПЦР-тест сам по себе только определяет наличие обломков РНК вируса в носоглотке, а не указывает на живой и опасный вирус.

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В качестве доказательства того, что бессимптомные носители COVID-19 не угрожают окружающим, врач привела результаты масштабного исследования в китайском городе Ухань в 2020 году. «Там протестировали десять миллионов человек — всех жителей этого города», — поделилась она. Исследователи обнаружили, что никто из тех, кто контактировал с бессимптомными носителями коронавируса, не заболел и даже не имел положительного ПЦР-теста.

«А совсем недавно были опубликованы большие исследования в США. Они [ученые] изучали способность передавать инфекцию бессимптомных людей и людей [с симптомами]», — уточнила она. По словам Малышевой, в результате американские исследователи пришли к выводу, что риск заразиться коронавирусом от бессимптомных носителей составляет всего один процент. «То есть 99 процентов людей не заболеют», — подчеркнула она.

Врач добавила, что бессимптомным носителям COVID-19 с положительным ПЦР-тестом не нужен карантин.

Ранее Малышева и ее коллега по программе «Жить здорово!» Герман Гандельман раскрыли неожиданные свойства оливкового масла. По словам докторов, этот продукт снижает смертность от рака и других опасных заболеваний.

Евгения Наумова
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