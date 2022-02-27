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Евросоюз анонсировал отключение России от SWIFT

Боррель заявил, что Евросоюз примет жесткие санкции против России и отключение от SWIFT

Фото: Chris Helgren / Reuters

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) на внеочередном заседании планируют принять дальнейшие жесткие санкции против России. Такие меры анонсировал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что среди ограничений также будет отключение части российских банков от Swift.

Вопрос вероятного отключения России от системы SWIFT стал активно обсуждаться на Западе после начала военной операции Москвы в Донбассе, о котором 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Против отключения выступают Германия, Италия, Венгрия и Кипр — с подобными мерами они не согласны в силу достаточно тесных экономических связей с Россией.

В Совфеде заявили, что отключение России от системы SWIFT не несет угрозы внутренним расчетам и стимулирует распространение рубля как международной валюты.

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Никита Абрамов
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