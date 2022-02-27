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Центробанк заявил о российском аналоге SWIFT

Центробанк заявил, что российский аналог SWIFT обеспечит передачу финансовых сообщений

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) России заявил, что российский аналог SWIFT обеспечит передачу финансовых сообщений при любом сценарии. Об этом говорится в сообщении ЦБ, опубликованном на сайте банка.

«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — пояснили в ЦБ.

Вопрос возможного отключения России от системы SWIFT стал активно обсуждаться на Западе после начала военной операции Москвы в Донбассе, о котором 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Против отключения выступают Германия, Италия, Венгрия и Кипр — с подобными мерами они не согласны в силу достаточно тесных экономических связей с Россией.

В Совфеде заявили, что отключение России от системы SWIFT не несет угрозы внутренним расчетам и стимулирует распространение рубля как международной валюты.

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Никита Абрамов
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