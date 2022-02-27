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Куба осудила расширение НАТО к границам России

МИД Кубы указал, что расширение НАТО к России привело к непредсказуемым последствиям

Фото: Jürgen Schwenkenbecher / picture alliance / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) Кубы осудило расширение НАТО к границам России. По мнению ведомства, это привело к непредсказуемым последствиям, которых можно было избежать, передает РИА Новости.

В МИД указали на то, что в последние месяцы США и НАТО перемещали силы в направлении регионов, прилегающих к России. Этому предшествовала поставка современного оружия на Украину, добавили там, назвав ситуацию постепенным военным окружением.

Кубинское ведомство добавило, что рассмотреть тщательно и честно нынешнюю ситуацию невозможно без оценки справедливых претензий России к США и НАТО, а также факторов, которые привели к применению силы и несоблюдению правовых принципов и международных стандартов. «История возложит на правительство США ответственность за последствия все более наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности», — констатировали там.

Ранее Куба также заявляла, что считает требования России к Западу в вопросах безопасности обоснованными. Дипломаты уверены, что политика США вносит напряжение в регион и в весь мир в целом.

Марина Совина
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